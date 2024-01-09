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(Мендрек) Агнешка

Место рождения

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя

Дата рождения

1829 ст.

Дата смерти

1829 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1799 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.

Отец: Мендрек Яцек

Мать: Марианна

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
1829 ст.
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
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