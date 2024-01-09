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Бакашев Степан Поликарпов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

22.10.1901 ст.

Дата смерти

15.04.1903

Пол

Мужской

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
22.10.1901 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Ивониной Алексей Алексеев и деревни Журавлева крестьянская жена Пелагея Алексеева. Таинство крещения совершал приходский священник Петр Иоаннов Смирнов с псаломщиком Петр... Показать все
Рождение
22.10.1901 ст.

Отец: Бакашев Поликарп Михайлов

Мать: Ольга Петрова

Хотебцово, Рузский, Московская область
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Воздвиженского погоста Крестовоздвиженской церкви часть I («о родившихся): 22 (22) октября 1901 года. Стефан. Сельца Хотебцова Поликарп Михайлов и Ольга Петрова. Оба они в... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
15.04.1903
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от колик | ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Воздвиженского погоста Крестовоздвиженской церкви часть III («об умерших»): 15(17) апреля 1903г. Сельца Хотебцова у крестьянина Поликарпа Михайл... Показать все
Похороны
17.04.1903 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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