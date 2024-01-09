Бакашев Степан Поликарпов
Место рождения
Дата рождения22.10.1901 ст.
Дата смерти15.04.1903
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
22.10.1901 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Ивониной Алексей Алексеев и деревни Журавлева крестьянская жена Пелагея Алексеева. Таинство крещения совершал приходский священник Петр Иоаннов Смирнов с псаломщиком Петр... Показать все
Рождение
22.10.1901 ст.
Отец: Бакашев Поликарп Михайлов
Мать: Ольга Петрова
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Воздвиженского погоста Крестовоздвиженской церкви часть I («о родившихся): 22 (22) октября 1901 года. Стефан. Сельца Хотебцова Поликарп Михайлов и Ольга Петрова. Оба они в... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.04.1903
Причина смерти: от колик | ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Воздвиженского погоста Крестовоздвиженской церкви часть III («об умерших»): 15(17) апреля 1903г. Сельца Хотебцова у крестьянина Поликарпа Михайл... Показать все
Похороны
17.04.1903 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд