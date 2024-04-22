Евграфова (Бакашева) Ирина Поликарповна
Место рождения
Дата рождения04.05.1897 ст.
Дата смерти27.01.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
04.05.1897 ст.
Отец: Бакашев Поликарп Михайлов
Мать: Ольга Петрова
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Трехсвятительской, села Полуэктова, церкви из части I («о родившихся»): 4 мая (рожд.)/4 мая (крещ.) 1897г. Ирина. Деревни Хотебцова крестьянин Поликарп Михайлов и законная... Показать все
Крещение
04.05.1897 ст.
Трехсвятительская церковь, Полуэктово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Журавлева крестьянин Федор Кузьмин и села Полуэктова, народного училища учительница, Анна Иванова Баталина. Священник Павел Купленский, псаломщик Михаил Канардов.
Бракосочетание
Около 1914 ст.
Муж: Анисимов Иван
Рождение ребёнка
1915 ст.
Дочь: Соловьева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Анисимов Иван
Развод
До 1921
Муж: Анисимов Иван
Бракосочетание
Около 1921
Рождение ребёнка
23.12.1922
Сын: Евграфов Константин Александрович
Отец ребёнка: Евграфов Александр Владимирович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.01.1951
Причина смерти: пневмония | СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ II-А № 671603 Гр. Евграфова Ирина Поликарповна умерла 27/I – 1951г. (двадцать седьмого января тысяча девятьсот пятьдесят первого года). Возраст: 52 ... Показать все