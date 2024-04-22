Евграфова (Бакашева) Ирина Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евграфова (Бакашева) Ирина Поликарповна

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

04.05.1897 ст.

Дата смерти

27.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1897 ст.

Отец: Бакашев Поликарп Михайлов

Мать: Ольга Петрова

Хотебцово, Рузский, Московская область
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Трехсвятительской, села Полуэктова, церкви из части I («о родившихся»): 4 мая (рожд.)/4 мая (крещ.) 1897г. Ирина. Деревни Хотебцова крестьянин Поликарп Михайлов и законная... Показать все
Крещение
04.05.1897 ст.
Трехсвятительская церковь, Полуэктово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Журавлева крестьянин Федор Кузьмин и села Полуэктова, народного училища учительница, Анна Иванова Баталина. Священник Павел Купленский, псаломщик Михаил Канардов.
Бракосочетание
Около 1914 ст.

Муж: Анисимов Иван

Рождение ребёнка
1915 ст.

Дочь: Соловьева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Анисимов Иван

Развод
До 1921

Муж: Анисимов Иван

Бракосочетание
Около 1921

Муж: Евграфов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
23.12.1922

Сын: Евграфов Константин Александрович

Отец ребёнка: Евграфов Александр Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.01.1951
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: пневмония | СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ II-А № 671603 Гр. Евграфова Ирина Поликарповна умерла 27/I – 1951г. (двадцать седьмого января тысяча девятьсот пятьдесят первого года). Возраст: 52 ... Показать все
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