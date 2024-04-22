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Евграфов Александр Владимирович

Место рождения

Тейково, Тейково, Ивановская область

Дата рождения

1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тейково, Тейково, Ивановская область
Бракосочетание
Около 1921

Жена: Евграфова Ирина Поликарповна

Рождение ребёнка
23.12.1922

Сын: Евграфов Константин Александрович

Мать ребёнка: Евграфова Ирина Поликарповна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь на фабрике «Красная Заря»
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Репрессирован | Запись с сайта «ЖЕРТВЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРА В СССР»: Год рождения: 1892 Место рождения: Ивановская область, Тейково Работа: слесарь-водопроводчик, МПВО Место проживан... Показать все
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