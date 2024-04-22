Евграфов Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.
Бракосочетание
Около 1921
Рождение ребёнка
23.12.1922
Сын: Евграфов Константин Александрович
Мать ребёнка: Евграфова Ирина Поликарповна
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь на фабрике «Красная Заря»
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Репрессирован | Запись с сайта «ЖЕРТВЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРА В СССР»: Год рождения: 1892 Место рождения: Ивановская область, Тейково Работа: слесарь-водопроводчик, МПВО Место проживан... Показать все