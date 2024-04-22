Евграфов Константин Александрович
Место рождения
Дата рождения23.12.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1922
Рождение ребёнка
26.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евграфова Раиса Яковлевна
Рождение ребёнка
20.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евграфова Раиса Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно