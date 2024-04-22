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Евграфов Константин Александрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.12.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1922

Отец: Евграфов Александр Владимирович

Мать: Евграфова Ирина Поликарповна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евграфова Раиса Яковлевна

Рождение ребёнка
20.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евграфова Раиса Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евграфова Раиса Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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