Евграфова (Дюдяева) Раиса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евграфова (Дюдяева) Раиса Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евграфов Константин Александрович

Рождение ребёнка
20.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евграфов Константин Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евграфов Константин Александрович

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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