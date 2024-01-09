Евграфова (Дюдяева) Раиса Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евграфов Константин Александрович
Рождение ребёнка
20.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евграфов Константин Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва