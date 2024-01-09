Соловьева (Анисимова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915 ст.
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915 ст.
Отец: Анисимов Иван
Рождение ребёнка
30.08.1935
Дочь: Соколова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Чепрунов Михаил Емельянович
Развод
1935
Бракосочетание
Около 1938
Рождение ребёнка
23.04.1939
Дочь: Кондратьева Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Соловьев Григорий Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1946