Соловьева (Анисимова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Анисимова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915 ст.

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915 ст.

Отец: Анисимов Иван

Мать: Евграфова Ирина Поликарповна

Рождение ребёнка
30.08.1935

Дочь: Соколова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Чепрунов Михаил Емельянович

Москва, город федерального значения Москва
Развод
1935

Муж: Чепрунов Михаил Емельянович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1938

Муж: Соловьев Григорий Савельевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.04.1939

Дочь: Кондратьева Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Соловьев Григорий Савельевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепрунов Михаил Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1946
Москва, город федерального значения Москва
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