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Соловьев Григорий Савельевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

31.07.1912 ст.

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1912 ст.

Отец: не указан

Мать: Соловьева Анастасия Сидоровна

Москва, город федерального значения Москва
Запись №234 Из Земской Больницы, Смоленской губернии, Краснинского уезда, Ивановской волости, безземельная крестьянская вдова Анастасия Сидорова Соловьева
Крещение
05.08.1912 ст.
Димитрие-Селунская, что на Благуше, церковь Ивановского сорока, г. Москвы
Восприемниками были: Калужской губернии, Мосальского уезда, Жуковской волости, деревни Глаголино крестьянин Борис Петров Хапунов и Московской губернии, Рузского уезда, Судниковской волости, деревни Бу... Показать все
Бракосочетание
Около 1938

Жена: Соловьева Татьяна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.04.1939

Дочь: Кондратьева Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Соловьева Татьяна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.11.1941
Московская область, СССР (Россия)
Причина смерти: Пропал без вести в годы войны
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