Соловьев Григорий Савельевич
Место рождения
Дата рождения31.07.1912 ст.
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
31.07.1912 ст.
Запись №234 Из Земской Больницы, Смоленской губернии, Краснинского уезда, Ивановской волости, безземельная крестьянская вдова Анастасия Сидорова Соловьева
Крещение
05.08.1912 ст.
Димитрие-Селунская, что на Благуше, церковь Ивановского сорока, г. Москвы
Восприемниками были: Калужской губернии, Мосальского уезда, Жуковской волости, деревни Глаголино крестьянин Борис Петров Хапунов и Московской губернии, Рузского уезда, Судниковской волости, деревни Бу... Показать все
Бракосочетание
Около 1938
Рождение ребёнка
23.04.1939
Дочь: Кондратьева Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Соловьева Татьяна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.11.1941
Московская область, СССР (Россия)
Причина смерти: Пропал без вести в годы войны