Соловьева Анастасия Сидоровна
Место рожденияИвановская волость, Краснинский уезд, Смоленская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Ивановская волость, Краснинский уезд, Смоленская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.07.1912 ст.
Сын: Соловьев Григорий Савельевич
Москва, город федерального значения Москва
Запись №234 Из Земской Больницы, Смоленской губернии, Краснинского уезда, Ивановской волости, безземельная крестьянская вдова Анастасия Сидорова Соловьева
Смерть
Неизвестно