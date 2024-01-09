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Соловьева Анастасия Сидоровна

Место рождения

Ивановская волость, Краснинский уезд, Смоленская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановская волость, Краснинский уезд, Смоленская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.07.1912 ст.

Сын: Соловьев Григорий Савельевич

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Запись №234 Из Земской Больницы, Смоленской губернии, Краснинского уезда, Ивановской волости, безземельная крестьянская вдова Анастасия Сидорова Соловьева
Смерть
Неизвестно
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