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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3392Спасское (Телепнево), с. вл.при рч. Менке.201532168205Церковь православная 1. Училище. Богадельня.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
124. Телепнево, село бывшее владельческое, дворов 37, жителей 140, волостное правление, церковь православная, часовня, школа. В 12 верстах — церковь православная, часовня Показать все
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
181Спас-ТелепневоСело2353162186Церковь, земская школа и две мелочных лавки, винная лавка.
185ТелепневоХутор20111
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
178449Телепневодеревня55°18'00"34°36'00"N-36-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66605480174д Телепневодеревня