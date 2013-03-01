Соколова (Анисимова) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Анисимова) Галина Михайловна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.08.1935

Дата смерти

01.03.2013

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1935

Отец: Чепрунов Михаил Емельянович

Мать: Соловьева Татьяна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.1959

Дочь: Березина Марина Евгеньевна

Отец ребёнка: Соколов Евгений Серафимович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.1959

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Отец ребёнка: Соколов Евгений Серафимович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Евгений Серафимович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.03.2013
Москва, город федерального значения Москва
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