Соколова (Анисимова) Галина Михайловна
Место рождения
Дата рождения30.08.1935
Дата смерти01.03.2013
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1935
Рождение ребёнка
17.04.1959
Дочь: Березина Марина Евгеньевна
Отец ребёнка: Соколов Евгений Серафимович
Рождение ребёнка
17.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Евгений Серафимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.03.2013