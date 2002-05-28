Соколов Евгений Серафимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Евгений Серафимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1935

Дата смерти

28.05.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1959

Дочь: Березина Марина Евгеньевна

Мать ребёнка: Соколова Галина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Галина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Галина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.05.2002
Москва, город федерального значения Москва
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