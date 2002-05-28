Соколов Евгений Серафимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1935
Дата смерти28.05.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.1959
Дочь: Березина Марина Евгеньевна
Мать ребёнка: Соколова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
17.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Галина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.05.2002