Матвеев (Давыдов) Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев (Давыдов) Александр Иванович

Место рождения

Ельники, Рузский, Московская область

Дата рождения

05.08.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1926

Отец: Матвеев Иван Матвеевич

Мать: Матвеева Мария Поликарповна

Ельники, Рузский, Московская область
Хотебцовский волостной ЗАГС Можайского уезде, 8 августа 1926 г. ЗАПИСЬ АКТА О РОЖДЕНИИ № 80 (№3 мужского пола) Фамилия: Давыдов Имя: Александр Иванович. Пол: мужской Сведения о родителях Отец: Давыдов... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Ельники, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Ельники, Рузский, Московская область
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