Матвеев (Давыдов) Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения05.08.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1926
Хотебцовский волостной ЗАГС Можайского уезде, 8 августа 1926 г. ЗАПИСЬ АКТА О РОЖДЕНИИ № 80 (№3 мужского пола) Фамилия: Давыдов Имя: Александр Иванович. Пол: мужской Сведения о родителях Отец: Давыдов... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно