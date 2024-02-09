деревня Ельники, деревня Ельники, Рузский, Московская область (на 2019) — Familio

Ельники

Рузский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Рузский уезд
5080Ельники, д. вл.при р. Зерне.1022265559
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Рузский уезд, Хотебцовская волость
929. Ельники, сельцо бывшее владельческое, при речке Вейне, дворов 19, жителей 124, лавка, сапожный завод

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Рузский уезд, Хотебцовская волость
Дер. Ельники1252525

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Руза
39512Ельникидеревня55°47'с.ш.36°15'в.д.N-37-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Рузский
46766000313д Ельникидеревня
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