Матвеев (Давыдов) Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения27.08.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
27.08.1892 ст.
Отец: Емельянов Матвей Емельянов
Мать: Устиния Алексеева
Запись №9 Хотебцовской волости, сельца Ельников, бывший воспитанник Московского Воспитательного Дома, билетный солдат, Рузский мещанин, Матвей Емельянов и законная жена его Юстинья Алексеева; оба пра... Показать все
Крещение
28.08.1892 ст.
Успенская церковь, Борзецово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Орешковской волости, деревни Карповки крестьянин Киприан Федотов и крестьянина Андрияна Киприанова жена Елена Петрова Таинство крещения совершал приходский священник Иоанн Цветко... Показать все
Восприемник
17.03.1906 ст.
Успенская церковь, Борзецово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
15.01.1924
Дочь: Пазюк Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Матвеева Мария Поликарповна
Рождение ребёнка
05.08.1926
Сын: Матвеев (давыдов) Александр Иванович
Мать ребёнка: Матвеева Мария Поликарповна
Хотебцовский волостной ЗАГС Можайского уезде, 8 августа 1926 г. ЗАПИСЬ АКТА О РОЖДЕНИИ № 80 (№3 мужского пола) Фамилия: Давыдов Имя: Александр Иванович. Пол: мужской Сведения о родителях Отец: Давыдов... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно