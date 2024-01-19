Матвеев (Давыдов) Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев (Давыдов) Иван Матвеевич

Место рождения

Ельники, Рузский, Московская область

Дата рождения

27.08.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1892 ст.

Отец: Емельянов Матвей Емельянов

Мать: Устиния Алексеева

Ельники, Рузский, Московская область
Запись №9 Хотебцовской волости, сельца Ельников, бывший воспитанник Московского Воспитательного Дома, билетный солдат, Рузский мещанин, Матвей Емельянов и законная жена его Юстинья Алексеева; оба пра... Показать все
Крещение
28.08.1892 ст.
Успенская церковь, Борзецово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Орешковской волости, деревни Карповки крестьянин Киприан Федотов и крестьянина Андрияна Киприанова жена Елена Петрова Таинство крещения совершал приходский священник Иоанн Цветко... Показать все
Восприемник
17.03.1906 ст.
Успенская церковь, Борзецово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
15.01.1924

Дочь: Пазюк Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Матвеева Мария Поликарповна

Ельники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
05.08.1926

Сын: Матвеев (давыдов) Александр Иванович

Мать ребёнка: Матвеева Мария Поликарповна

Ельники, Рузский, Московская область
Хотебцовский волостной ЗАГС Можайского уезде, 8 августа 1926 г. ЗАПИСЬ АКТА О РОЖДЕНИИ № 80 (№3 мужского пола) Фамилия: Давыдов Имя: Александр Иванович. Пол: мужской Сведения о родителях Отец: Давыдов... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Мария Поликарповна

Место жительства
Неизвестно
Ельники, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Ельники, Рузский, Московская область
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