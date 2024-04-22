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Устиния Алексеева

Место рождения

Ельники, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ельники, Рузский, Московская область
Бракосочетание
18.09.1887 ст.

Муж: Емельянов Матвей Емельянов

Успенская церковь, Борзецово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №6 Орешковской волости, из крестьян деревни Старой, уволенный в запас армии, 21-го Пехотного Муромского полка, 3-й роты рядовой Матвей Емельянов Емельянов; первым браком, православного исповед... Показать все
Рождение ребёнка
28.01.1890 ст.

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Емельянов Матвей Емельянов

Ельники, Рузский, Московская область
Запись №3 Хотебцовской волости, сельца Ельников, Рузский мещанин Матвей Емельянов и законная жена его Устиния Алексеева; оба православные
Рождение ребёнка
27.08.1892 ст.

Сын: Матвеев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Емельянов Матвей Емельянов

Ельники, Рузский, Московская область
Запись №9 Хотебцовской волости, сельца Ельников, бывший воспитанник Московского Воспитательного Дома, билетный солдат, Рузский мещанин, Матвей Емельянов и законная жена его Юстинья Алексеева; оба пра... Показать все
Рождение ребёнка
17.04.1895 ст.

Дочь: Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Емельянов Матвей Емельянов

Ельники, Рузский, Московская область
Запись №3 Деревни Ельников крестьянин Матвей Емелианов и жена его Юстина Алексеева; оба православные
Рождение ребёнка
14.01.1897 ст.

Сын: Петр Матвеев

Отец ребёнка: Емельянов Матвей Емельянов

Ельники, Рузский, Московская область
Запись №1 Хотебцовской волости, сельца Ельников, Рузский мещанин Матвей Емельянов и законная жена его Устинья Алексеева; оба православные
Рождение ребёнка
18.05.1900 ст.

Дочь: Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Емельянов Матвей Емельянов

Ельники, Рузский, Московская область
Запись №14 Хотебцовской волости, сельца Ельников, Рузский мещанин Матвей Емельянов и законная жена его Юстиния Алексеева; оба православные
Рождение ребёнка
05.03.1904 ст.

Сын: Емельянов Константин Матвеев

Отец ребёнка: Емельянов Матвей Емельянов

Ельники, Рузский, Московская область
Запись №8 Проживающий в сельце Ельниках, Рузского уезда, Хотебцовской волости, Рузский мещанин Матвей Емельянов Емельянов и законная жена его Устинья Алексеева; оба православные
Рождение ребёнка
16.03.1906 ст.

Дочь: Дарья Матвеевна

Отец ребёнка: Емельянов Матвей Емельянов

Ельники, Рузский, Московская область
Запись №9 Проживающий, Рузского уезда, Хотебцовской волости, в сельце Ельниках Рузский мещанин Матвей Емельянов Емельянов и законная жена его Юстиния Алексеева; оба православные
Место жительства
Неизвестно
Ельники, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Ельники, Рузский, Московская область
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