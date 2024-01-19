Дарья Матвеевна
Место рождения
Дата рождения16.03.1906 ст.
Дата смерти16.05.1906 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.03.1906 ст.
Отец: Емельянов Матвей Емельянов
Мать: Устиния Алексеева
Запись №9 Проживающий, Рузского уезда, Хотебцовской волости, в сельце Ельниках Рузский мещанин Матвей Емельянов Емельянов и законная жена его Юстиния Алексеева; оба православные
Крещение
17.03.1906 ст.
Успенская церковь, Борзецово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Рузский мещанский сын Иван Матвеев Емельянов и деревни Селезнева крестьянская жена Анастасия Алексеева Таинство крещения совершал приходский священник Сергий Сокольский с псаломщ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.05.1906 ст.
Причина смерти: от кашля
Похороны
17.05.1906 ст.
кладбище с. Борзецово, Успенская церковь, Борзецово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя