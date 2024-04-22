Емельянов Матвей Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Матвей Емельянов

Место рождения

Старо, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Старо, Рузский, Московская область
Бракосочетание
18.09.1887 ст.

Жена: Устиния Алексеева

Успенская церковь, Борзецово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №6 Орешковской волости, из крестьян деревни Старой, уволенный в запас армии, 21-го Пехотного Муромского полка, 3-й роты рядовой Матвей Емельянов Емельянов; первым браком, православного исповед... Показать все
Рождение ребёнка
28.01.1890 ст.

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Устиния Алексеева

Ельники, Рузский, Московская область
Запись №3 Хотебцовской волости, сельца Ельников, Рузский мещанин Матвей Емельянов и законная жена его Устиния Алексеева; оба православные
Рождение ребёнка
27.08.1892 ст.

Сын: Матвеев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Устиния Алексеева

Ельники, Рузский, Московская область
Запись №9 Хотебцовской волости, сельца Ельников, бывший воспитанник Московского Воспитательного Дома, билетный солдат, Рузский мещанин, Матвей Емельянов и законная жена его Юстинья Алексеева; оба пра... Показать все
Рождение ребёнка
17.04.1895 ст.

Дочь: Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Устиния Алексеева

Ельники, Рузский, Московская область
Запись №3 Деревни Ельников крестьянин Матвей Емелианов и жена его Юстина Алексеева; оба православные
Рождение ребёнка
14.01.1897 ст.

Сын: Петр Матвеев

Мать ребёнка: Устиния Алексеева

Ельники, Рузский, Московская область
Запись №1 Хотебцовской волости, сельца Ельников, Рузский мещанин Матвей Емельянов и законная жена его Устинья Алексеева; оба православные
Рождение ребёнка
18.05.1900 ст.

Дочь: Елена Матвеевна

Мать ребёнка: Устиния Алексеева

Ельники, Рузский, Московская область
Запись №14 Хотебцовской волости, сельца Ельников, Рузский мещанин Матвей Емельянов и законная жена его Юстиния Алексеева; оба православные
Рождение ребёнка
05.03.1904 ст.

Сын: Емельянов Константин Матвеев

Мать ребёнка: Устиния Алексеева

Ельники, Рузский, Московская область
Запись №8 Проживающий в сельце Ельниках, Рузского уезда, Хотебцовской волости, Рузский мещанин Матвей Емельянов Емельянов и законная жена его Устинья Алексеева; оба православные
Рождение ребёнка
16.03.1906 ст.

Дочь: Дарья Матвеевна

Мать ребёнка: Устиния Алексеева

Ельники, Рузский, Московская область
Запись №9 Проживающий, Рузского уезда, Хотебцовской волости, в сельце Ельниках Рузский мещанин Матвей Емельянов Емельянов и законная жена его Юстиния Алексеева; оба православные
Место жительства
Неизвестно
Ельники, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Ельники, Рузский, Московская область
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