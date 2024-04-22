Емельянов Матвей Емельянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1861 ст.
Бракосочетание
18.09.1887 ст.
Жена: Устиния Алексеева
Успенская церковь, Борзецово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №6 Орешковской волости, из крестьян деревни Старой, уволенный в запас армии, 21-го Пехотного Муромского полка, 3-й роты рядовой Матвей Емельянов Емельянов; первым браком, православного исповед... Показать все
Рождение ребёнка
28.01.1890 ст.
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Устиния Алексеева
Запись №3 Хотебцовской волости, сельца Ельников, Рузский мещанин Матвей Емельянов и законная жена его Устиния Алексеева; оба православные
Рождение ребёнка
27.08.1892 ст.
Мать ребёнка: Устиния Алексеева
Запись №9 Хотебцовской волости, сельца Ельников, бывший воспитанник Московского Воспитательного Дома, билетный солдат, Рузский мещанин, Матвей Емельянов и законная жена его Юстинья Алексеева; оба пра... Показать все
Рождение ребёнка
17.04.1895 ст.
Дочь: Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Устиния Алексеева
Запись №3 Деревни Ельников крестьянин Матвей Емелианов и жена его Юстина Алексеева; оба православные
Рождение ребёнка
14.01.1897 ст.
Сын: Петр Матвеев
Мать ребёнка: Устиния Алексеева
Запись №1 Хотебцовской волости, сельца Ельников, Рузский мещанин Матвей Емельянов и законная жена его Устинья Алексеева; оба православные
Рождение ребёнка
18.05.1900 ст.
Дочь: Елена Матвеевна
Мать ребёнка: Устиния Алексеева
Запись №14 Хотебцовской волости, сельца Ельников, Рузский мещанин Матвей Емельянов и законная жена его Юстиния Алексеева; оба православные
Рождение ребёнка
05.03.1904 ст.
Сын: Емельянов Константин Матвеев
Мать ребёнка: Устиния Алексеева
Запись №8 Проживающий в сельце Ельниках, Рузского уезда, Хотебцовской волости, Рузский мещанин Матвей Емельянов Емельянов и законная жена его Устинья Алексеева; оба православные
Рождение ребёнка
16.03.1906 ст.
Дочь: Дарья Матвеевна
Мать ребёнка: Устиния Алексеева
Запись №9 Проживающий, Рузского уезда, Хотебцовской волости, в сельце Ельниках Рузский мещанин Матвей Емельянов Емельянов и законная жена его Юстиния Алексеева; оба православные
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно