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Емельянов Константин Матвеев

Место рождения

Ельники, Рузский, Московская область

Дата рождения

05.03.1904 ст.

Дата смерти

19.03.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1904 ст.

Отец: Емельянов Матвей Емельянов

Мать: Устиния Алексеева

Ельники, Рузский, Московская область
Запись №8 Проживающий в сельце Ельниках, Рузского уезда, Хотебцовской волости, Рузский мещанин Матвей Емельянов Емельянов и законная жена его Устинья Алексеева; оба православные
Крещение
06.03.1904 ст.
Успенская церковь, Борзецово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Рузский мещанский сын Иван Матвеев Емельянов и Московского Императорского Воспитательного Дома питомка Настасья Алексеева Таинство крещения совершал приходский священник Сергий С... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Ельники, Рузский, Московская область
Смерть
19.03.1906 ст.
Ельники, Рузский, Московская область
Причина смерти: от колотьев
Похороны
20.03.1906 ст.
кладбище с. Борзецово, Успенская церковь, Борзецово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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