Емельянов Константин Матвеев
Место рождения
Дата рождения05.03.1904 ст.
Дата смерти19.03.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.03.1904 ст.
Отец: Емельянов Матвей Емельянов
Мать: Устиния Алексеева
Запись №8 Проживающий в сельце Ельниках, Рузского уезда, Хотебцовской волости, Рузский мещанин Матвей Емельянов Емельянов и законная жена его Устинья Алексеева; оба православные
Крещение
06.03.1904 ст.
Успенская церковь, Борзецово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Рузский мещанский сын Иван Матвеев Емельянов и Московского Императорского Воспитательного Дома питомка Настасья Алексеева Таинство крещения совершал приходский священник Сергий С... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.03.1906 ст.
Причина смерти: от колотьев
Похороны
20.03.1906 ст.
кладбище с. Борзецово, Успенская церковь, Борзецово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя