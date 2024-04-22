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Анна Матвеевна

Место рождения

Ельники, Рузский, Московская область

Дата рождения

28.01.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1890 ст.

Отец: Емельянов Матвей Емельянов

Мать: Устиния Алексеева

Ельники, Рузский, Московская область
Запись №3 Хотебцовской волости, сельца Ельников, Рузский мещанин Матвей Емельянов и законная жена его Устиния Алексеева; оба православные
Крещение
28.01.1890 ст.
Успенская церковь, Борзецово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же волости и сельца крестьянин Алексей Семенов Кузнецов и Орешковской волости, деревни Ремянницы крестьянина Терентия Ефтихьева жена Анисия Фролова Таинство крещения совершал... Показать все
Смерть
Неизвестно
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