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Петр Матвеев

Место рождения

Ельники, Рузский, Московская область

Дата рождения

14.01.1897 ст.

Дата смерти

19.09.1897 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.01.1897 ст.
Успенская церковь, Борзецово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же волости и сельца крестьянский сын Василий Сильверстов и Орешковской волости, деревни Карповки, крестьянская дочь девица Феодосия Куприянова Таинство крещения совершал прих... Показать все
Рождение
14.01.1897 ст.

Отец: Емельянов Матвей Емельянов

Мать: Устиния Алексеева

Ельники, Рузский, Московская область
Запись №1 Хотебцовской волости, сельца Ельников, Рузский мещанин Матвей Емельянов и законная жена его Устинья Алексеева; оба православные
Место жительства
Неизвестно
Ельники, Рузский, Московская область
Смерть
19.09.1897 ст.
Ельники, Рузский, Московская область
От поноса
Похороны
21.09.1897 ст.
кладбище с. Борзецово, Успенская церковь, Борзецово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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