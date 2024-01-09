Петр Матвеев
Место рождения
Дата рождения14.01.1897 ст.
Дата смерти19.09.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.01.1897 ст.
Успенская церковь, Борзецово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же волости и сельца крестьянский сын Василий Сильверстов и Орешковской волости, деревни Карповки, крестьянская дочь девица Феодосия Куприянова Таинство крещения совершал прих... Показать все
Рождение
14.01.1897 ст.
Отец: Емельянов Матвей Емельянов
Мать: Устиния Алексеева
Запись №1 Хотебцовской волости, сельца Ельников, Рузский мещанин Матвей Емельянов и законная жена его Устинья Алексеева; оба православные
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.09.1897 ст.
От поноса
Похороны
21.09.1897 ст.
кладбище с. Борзецово, Успенская церковь, Борзецово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя