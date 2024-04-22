Александра Матвеевна
Место рождения
Дата рождения17.04.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
17.04.1895 ст.
Отец: Емельянов Матвей Емельянов
Мать: Устиния Алексеева
Запись №3 Деревни Ельников крестьянин Матвей Емелианов и жена его Юстина Алексеева; оба православные
Крещение
18.04.1895 ст.
Христорождественская церковь, Мытники, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Василий Онисимов и Дубровского прихода, деревни Ремяницы, крестьянская жена Анисия Флорова Таинство крещения совершал священник Михаил Добролюбов с псал... Показать все
Смерть
Неизвестно