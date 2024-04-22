Александра Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Матвеевна

Место рождения

Ельники, Рузский, Московская область

Дата рождения

17.04.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1895 ст.

Отец: Емельянов Матвей Емельянов

Мать: Устиния Алексеева

Ельники, Рузский, Московская область
Запись №3 Деревни Ельников крестьянин Матвей Емелианов и жена его Юстина Алексеева; оба православные
Крещение
18.04.1895 ст.
Христорождественская церковь, Мытники, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Василий Онисимов и Дубровского прихода, деревни Ремяницы, крестьянская жена Анисия Флорова Таинство крещения совершал священник Михаил Добролюбов с псал... Показать все
Смерть
Неизвестно
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