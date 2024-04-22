Елена Матвеевна
Место рождения
Дата рождения18.05.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.05.1900 ст.
Отец: Емельянов Матвей Емельянов
Мать: Устиния Алексеева
Запись №14 Хотебцовской волости, сельца Ельников, Рузский мещанин Матвей Емельянов и законная жена его Юстиния Алексеева; оба православные
Крещение
18.05.1900 ст.
Успенская церковь, Борзецово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же волости и сельца крестьянский сын Василий Сильвестров и Императорского Московского Воспитательного Дома казенная воспитанница, девица, Анастасия Алексеева Таинство крещени... Показать все
Смерть
Неизвестно