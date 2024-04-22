Пазюк (Матвеева) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.01.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1924
Рождение ребёнка
13.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пазюк Николай Андреевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ворзель, Київська область
Смерть
Неизвестно