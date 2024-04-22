Пазюк (Матвеева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пазюк (Матвеева) Татьяна Ивановна

Место рождения

Ельники, Рузский, Московская область

Дата рождения

15.01.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1924

Отец: Матвеев Иван Матвеевич

Мать: Матвеева Мария Поликарповна

Ельники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
13.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пазюк Николай Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пазюк Николай Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Ворзель, Київська область
Смерть
Неизвестно
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