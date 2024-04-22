Пазюк Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения13.10.1912 ст.
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1912 ст.
Отец: Пазюк Андрей Семенов
Мать: Пазюк Мария Иванова
Крещение
15.10.1912 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Военная служба
07.08.1938
Род войск: 299 штурмовая авиационная дивизия Воинское звание: подполковник медицинской службы
Рождение ребёнка
13.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пазюк Татьяна Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пазюк Татьяна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1986