Пазюк Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПазюк Николай Андреевич

Пазюк Николай Андреевич

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

13.10.1912 ст.

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

После 1877 г.р.

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1912 ст.

Отец: Пазюк Андрей Семенов

Мать: Пазюк Мария Иванова

Колонщина, Київська область
Крещение
15.10.1912 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Военная служба
07.08.1938
Род войск: 299 штурмовая авиационная дивизия Воинское звание: подполковник медицинской службы
Рождение ребёнка
13.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пазюк Татьяна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пазюк Татьяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Ворзель, Київська область
Смерть
1986
Ворзель, Київська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close