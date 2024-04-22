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Пазюк Андрей Семенов

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

После 1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1877 ст.

Отец: Пазюк Семен Севастьянов

Мать: Мария Иванова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
01.11.1905 ст.

Сын: Пазюк Кузьма Андреевич

Мать ребёнка: Пазюк Мария Иванова

Колонщина, Київська область
Запись № 58 Крестьянин села Колонщины Андрей Симеонов Пазюк и жена егоа Мария Иоаннова; оба православного вероисповедания.
Рождение ребёнка
18.03.1908 ст.

Сын: Пазюк Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Пазюк Мария Иванова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
04.09.1910 ст.

Дочь: Лисавета (Елизавета) Андреевна

Мать ребёнка: Пазюк Мария Иванова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
13.10.1912 ст.

Сын: Пазюк Николай Андреевич

Мать ребёнка: Пазюк Мария Иванова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
08.10.1916 ст.

Дочь: Вера Андреевна

Мать ребёнка: Пазюк Мария Иванова

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пазюк Мария Иванова

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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