Пазюк Андрей Семенов
Место рождения
Дата рожденияПосле 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1877 ст.
Отец: Пазюк Семен Севастьянов
Мать: Мария Иванова
Рождение ребёнка
01.11.1905 ст.
Мать ребёнка: Пазюк Мария Иванова
Запись № 58 Крестьянин села Колонщины Андрей Симеонов Пазюк и жена егоа Мария Иоаннова; оба православного вероисповедания.
Рождение ребёнка
18.03.1908 ст.
Мать ребёнка: Пазюк Мария Иванова
Рождение ребёнка
04.09.1910 ст.
Дочь: Лисавета (Елизавета) Андреевна
Мать ребёнка: Пазюк Мария Иванова
Рождение ребёнка
13.10.1912 ст.
Мать ребёнка: Пазюк Мария Иванова
Рождение ребёнка
08.10.1916 ст.
Дочь: Вера Андреевна
Мать ребёнка: Пазюк Мария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пазюк Мария Иванова
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно