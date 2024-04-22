(Пазюк) Лисавета (Елизавета) Андреевна
Место рождения
Дата рождения04.09.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1910 ст.
Отец: Пазюк Андрей Семенов
Мать: Пазюк Мария Иванова
Крещение
05.09.1910 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно