(Пазюк) Лисавета (Елизавета) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пазюк) Лисавета (Елизавета) Андреевна

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

04.09.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

После 1877 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1910 ст.

Отец: Пазюк Андрей Семенов

Мать: Пазюк Мария Иванова

Колонщина, Київська область
Крещение
05.09.1910 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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