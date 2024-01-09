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Пазюк Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1905 ст.

Сын: Пазюк Кузьма Андреевич

Отец ребёнка: Пазюк Андрей Семенов

Колонщина, Київська область
Запись № 58 Крестьянин села Колонщины Андрей Симеонов Пазюк и жена егоа Мария Иоаннова; оба православного вероисповедания.
Рождение ребёнка
18.03.1908 ст.

Сын: Пазюк Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Пазюк Андрей Семенов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
04.09.1910 ст.

Дочь: Лисавета (Елизавета) Андреевна

Отец ребёнка: Пазюк Андрей Семенов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
13.10.1912 ст.

Сын: Пазюк Николай Андреевич

Отец ребёнка: Пазюк Андрей Семенов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
08.10.1916 ст.

Дочь: Вера Андреевна

Отец ребёнка: Пазюк Андрей Семенов

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пазюк Андрей Семенов

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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