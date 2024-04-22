(Куликова) Мария Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.
Рождение ребёнка
После 1877 ст.
Сын: Пазюк Андрей Семенов
Отец ребёнка: Пазюк Семен Севастьянов
Бракосочетание
02.02.1881 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1882 ст.
Сын: Пазюк Иван Семенов
Отец ребёнка: Пазюк Семен Севастьянов
Восприемник
21.04.1882 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Ирина (Иванова) Пазюк
Рождение ребёнка
29.11.1882 ст.
Сын: Пазюк Андрей Семенов
Отец ребёнка: Пазюк Семен Севастьянов
Рождение ребёнка
21.03.1887 ст.
Дочь: Дарья Семенова
Отец ребёнка: Пазюк Семен Севастьянов
Восприемник
14.12.1888 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Анна Максимова Пазюк
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно