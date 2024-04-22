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(Куликова) Мария Иванова

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Около 1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
После 1877 ст.

Сын: Пазюк Андрей Семенов

Отец ребёнка: Пазюк Семен Севастьянов

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
02.02.1881 ст.

Муж: Пазюк Семен Севастьянов

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1882 ст.

Сын: Пазюк Иван Семенов

Отец ребёнка: Пазюк Семен Севастьянов

Колонщина, Київська область
Восприемник
21.04.1882 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Ирина (Иванова) Пазюк
Рождение ребёнка
29.11.1882 ст.

Сын: Пазюк Андрей Семенов

Отец ребёнка: Пазюк Семен Севастьянов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
21.03.1887 ст.

Дочь: Дарья Семенова

Отец ребёнка: Пазюк Семен Севастьянов

Колонщина, Київська область
Восприемник
14.12.1888 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Анна Максимова Пазюк
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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