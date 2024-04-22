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Пазюк Андрей Семенов

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

29.11.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

Около 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1882 ст.

Отец: Пазюк Семен Севастьянов

Мать: Мария Иванова

Колонщина, Київська область
Крещение
29.11.1882 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Максим Терентьев Пазюк
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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