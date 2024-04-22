Пазюк Андрей Семенов
Место рождения
Дата рождения29.11.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1882 ст.
Отец: Пазюк Семен Севастьянов
Мать: Мария Иванова
Крещение
29.11.1882 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Максим Терентьев Пазюк
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно