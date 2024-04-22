Пазюк Семен Севастьянов
Место рождения
Дата рождения28.01.1861 ст.
Дата смерти11.02.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
28.01.1861 ст.
Отец: Пазюк Севастьян Терентьев
Мать: Пазюк Елизавета Иванова
Крещение
28.01.1861 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Ефросиния Степанова Примак
Рождение ребёнка
После 1877 ст.
Сын: Пазюк Андрей Семенов
Мать ребёнка: Мария Иванова
Бракосочетание
02.02.1881 ст.
Жена: Мария Иванова
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемник
13.08.1881 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Лаврентий Максимов Пазюк
Рождение ребёнка
01.02.1882 ст.
Сын: Пазюк Иван Семенов
Мать ребёнка: Мария Иванова
Восприемник
31.10.1882 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Спиридон Максимов Пазюк
Рождение ребёнка
29.11.1882 ст.
Сын: Пазюк Андрей Семенов
Мать ребёнка: Мария Иванова
Смерть
11.02.1887 ст.
Причина смерти: от горячки
Рождение ребёнка
21.03.1887 ст.
Дочь: Дарья Семенова
Мать ребёнка: Мария Иванова
Место жительства
Неизвестно
Похороны
13.02.1887 ст.