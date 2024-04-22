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Пазюк Семен Севастьянов

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

28.01.1861 ст.

Дата смерти

11.02.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1861 ст.

Отец: Пазюк Севастьян Терентьев

Мать: Пазюк Елизавета Иванова

Колонщина, Київська область
Крещение
28.01.1861 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Ефросиния Степанова Примак
Рождение ребёнка
После 1877 ст.

Сын: Пазюк Андрей Семенов

Мать ребёнка: Мария Иванова

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
02.02.1881 ст.

Жена: Мария Иванова

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемник
13.08.1881 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Лаврентий Максимов Пазюк
Рождение ребёнка
01.02.1882 ст.

Сын: Пазюк Иван Семенов

Мать ребёнка: Мария Иванова

Колонщина, Київська область
Восприемник
31.10.1882 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Спиридон Максимов Пазюк
Рождение ребёнка
29.11.1882 ст.

Сын: Пазюк Андрей Семенов

Мать ребёнка: Мария Иванова

Колонщина, Київська область
Смерть
11.02.1887 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от горячки
Рождение ребёнка
21.03.1887 ст.

Дочь: Дарья Семенова

Мать ребёнка: Мария Иванова

Колонщина, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Похороны
13.02.1887 ст.
Колонщина, Київська область
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