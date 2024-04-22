Пазюк Иван Семенов
Место рождения
Дата рождения01.02.1882 ст.
Дата смерти23.02.1882 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1882 ст.
Отец: Пазюк Семен Севастьянов
Мать: Мария Иванова
Крещение
02.02.1882 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Максим Терентьев Пазюк
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.02.1882 ст.
Похороны
25.02.1882 ст.