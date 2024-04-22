Пазюк Севастьян (Савастьян) Терентьев
Место рождения
Дата рождения18.12.1831 ст.
Дата смерти09.12.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
18.12.1831 ст.
Отец: Пазюк Терентий Иванов
Мать: Ульяна Ефимьева
Крещение
19.12.1831 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.01.1855 ст.
Жена: Пазюк Елизавета Иванова
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.04.1858 ст.
Дочь: Александра Севастьянова
Мать ребёнка: Пазюк Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
28.01.1861 ст.
Мать ребёнка: Пазюк Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
30.10.1863 ст.
Дочь: Зиновия Севастьянова
Мать ребёнка: Пазюк Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
14.08.1866 ст.
Дочь: Мария Севастьянова
Мать ребёнка: Пазюк Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
16.02.1869 ст.
Дочь: Феодора Севастьянова
Мать ребёнка: Пазюк Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
23.09.1871 ст.
Дочь: Фекла Севастьянова
Мать ребёнка: Пазюк Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Дочь: Кучеренко София Севастьянова
Мать ребёнка: Пазюк Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
23.06.1877 ст.
Дочь: Титаренко Агриппина Севастьяновна
Мать ребёнка: Пазюк Елизавета Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.12.1906 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
10.12.1906 ст.
приходское кладбище с. Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд