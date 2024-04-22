Пазюк Севастьян (Савастьян) Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пазюк Севастьян (Савастьян) Терентьев

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

18.12.1831 ст.

Дата смерти

09.12.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1831 ст.

Отец: Пазюк Терентий Иванов

Мать: Ульяна Ефимьева

Колонщина, Київська область
Крещение
19.12.1831 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.01.1855 ст.

Жена: Пазюк Елизавета Иванова

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.04.1858 ст.

Дочь: Александра Севастьянова

Мать ребёнка: Пазюк Елизавета Иванова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
28.01.1861 ст.

Сын: Пазюк Семен Севастьянов

Мать ребёнка: Пазюк Елизавета Иванова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
30.10.1863 ст.

Дочь: Зиновия Севастьянова

Мать ребёнка: Пазюк Елизавета Иванова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
14.08.1866 ст.

Дочь: Мария Севастьянова

Мать ребёнка: Пазюк Елизавета Иванова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
16.02.1869 ст.

Дочь: Феодора Севастьянова

Мать ребёнка: Пазюк Елизавета Иванова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
23.09.1871 ст.

Дочь: Фекла Севастьянова

Мать ребёнка: Пазюк Елизавета Иванова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Дочь: Кучеренко София Севастьянова

Мать ребёнка: Пазюк Елизавета Иванова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
23.06.1877 ст.

Дочь: Титаренко Агриппина Севастьяновна

Мать ребёнка: Пазюк Елизавета Иванова

Колонщина, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
09.12.1906 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
10.12.1906 ст.
приходское кладбище с. Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд
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