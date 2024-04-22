Александра Севастьянова
Место рождения
Дата рождения21.04.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1858 ст.
Отец: Пазюк Севастьян Терентьев
Мать: Пазюк Елизавета Иванова
Крещение
21.04.1858 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемник
11.11.1875 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Иван Яковлев Пазюк
Смерть
Неизвестно