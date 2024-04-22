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Александра Севастьянова

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

21.04.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1858 ст.

Отец: Пазюк Севастьян Терентьев

Мать: Пазюк Елизавета Иванова

Колонщина, Київська область
Крещение
21.04.1858 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемник
11.11.1875 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Иван Яковлев Пазюк
Смерть
Неизвестно
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