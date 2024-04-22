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Мария Севастьянова

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

14.08.1866 ст.

Дата смерти

08.01.1873 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1866 ст.

Отец: Пазюк Севастьян Терентьев

Мать: Пазюк Елизавета Иванова

Колонщина, Київська область
Крещение
15.08.1866 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
08.01.1873 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от простуды
Похороны
10.01.1873 ст.
Колонщина, Київська область
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