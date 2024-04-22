Мария Севастьянова
Место рождения
Дата рождения14.08.1866 ст.
Дата смерти08.01.1873 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1866 ст.
Отец: Пазюк Севастьян Терентьев
Мать: Пазюк Елизавета Иванова
Крещение
15.08.1866 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.01.1873 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
10.01.1873 ст.