(Мартинчук) Ульяна Ефимьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812 ст.
Дата смерти28.08.1848 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812 ст.
Бракосочетание
09.11.1830 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1831 ст.
Сын: Пазюк Севастьян Терентьев
Отец ребёнка: Пазюк Терентий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Отец ребёнка: Пазюк Терентий Иванов
Рождение ребёнка
05.02.1837 ст.
Дочь: Агафья Терентьева
Отец ребёнка: Пазюк Терентий Иванов
Рождение ребёнка
08.07.1840 ст.
Дочь: Марьяна (Мария) Терентьева
Отец ребёнка: Пазюк Терентий Иванов
Рождение ребёнка
30.05.1843 ст.
Дочь: Александра Терентьева
Отец ребёнка: Пазюк Терентий Иванов
Рождение ребёнка
09.11.1845 ст.
Дочь: Матрена Терентьева
Отец ребёнка: Пазюк Терентий Иванов
Смерть
28.08.1848 ст.
Рождение ребёнка
30.08.1848 ст.
Сын: Пазюк Александр Терентьев
Отец ребёнка: Пазюк Терентий Иванов
Место жительства
Неизвестно
Похороны
30.08.1848 ст.