(Мартинчук) Ульяна Ефимьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мартинчук) Ульяна Ефимьева

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Около 1812 ст.

Дата смерти

28.08.1848 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
09.11.1830 ст.

Муж: Пазюк Терентий Иванов

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1831 ст.

Сын: Пазюк Севастьян Терентьев

Отец ребёнка: Пазюк Терентий Иванов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Сын: Пазюк Логвин Терентьев

Отец ребёнка: Пазюк Терентий Иванов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
05.02.1837 ст.

Дочь: Агафья Терентьева

Отец ребёнка: Пазюк Терентий Иванов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
08.07.1840 ст.

Дочь: Марьяна (Мария) Терентьева

Отец ребёнка: Пазюк Терентий Иванов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
30.05.1843 ст.

Дочь: Александра Терентьева

Отец ребёнка: Пазюк Терентий Иванов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
09.11.1845 ст.

Дочь: Матрена Терентьева

Отец ребёнка: Пазюк Терентий Иванов

Колонщина, Київська область
Смерть
28.08.1848 ст.
Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
30.08.1848 ст.

Сын: Пазюк Александр Терентьев

Отец ребёнка: Пазюк Терентий Иванов

Колонщина, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Похороны
30.08.1848 ст.
Колонщина, Київська область
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