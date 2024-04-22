Марьяна (Мария) Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарьяна (Мария) Терентьева

Марьяна (Мария) Терентьева

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

08.07.1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

Около 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1840 ст.

Отец: Пазюк Терентий Иванов

Мать: Ульяна Ефимьева

Колонщина, Київська область
Крещение
09.07.1840 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Агафья Мартынова Денисюк
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close