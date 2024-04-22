Феодора Севастьянова
Место рождения
Дата рождения16.02.1869 ст.
Дата смерти11.09.1871 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1869 ст.
Отец: Пазюк Севастьян Терентьев
Мать: Пазюк Елизавета Иванова
Крещение
17.02.1869 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.09.1871 ст.
Причина смерти: от кори
Похороны
13.09.1871 ст.