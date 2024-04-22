Титаренко (Пазюк) Агриппина Севастьяновна
Место рождения
Дата рождения23.06.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.06.1877 ст.
Отец: Пазюк Севастьян Терентьев
Мать: Пазюк Елизавета Иванова
Крещение
24.06.1877 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1900 ст.
Иоанна Богослова церковь, Макаровская волость, Киевский уезд
Запись № 4 Киевскаго уезда, деревни Людвиновки крестьянин Даниил Иоаннов Титаренко, православного исповедания, первым браком, 26 лет и того же уезда, села Колонщины, дочь крестьянина Севастиана Терен... Показать все
Смерть
Неизвестно