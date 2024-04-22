Титаренко (Пазюк) Агриппина Севастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титаренко (Пазюк) Агриппина Севастьяновна

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

23.06.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1877 ст.

Отец: Пазюк Севастьян Терентьев

Мать: Пазюк Елизавета Иванова

Колонщина, Київська область
Крещение
24.06.1877 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1900 ст.

Муж: Титаренко Даниил Иванович

Иоанна Богослова церковь, Макаровская волость, Киевский уезд
Запись № 4 Киевскаго уезда, деревни Людвиновки крестьянин Даниил Иоаннов Титаренко, православного исповедания, первым браком, 26 лет и того же уезда, села Колонщины, дочь крестьянина Севастиана Терен... Показать все
Смерть
Неизвестно
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