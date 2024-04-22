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Александра Михайлова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

10.03.1872 ст.

Дата смерти

28.11.1875 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

Около 1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1872 ст.

Отец: Бакашев Михаил Александров

Мать: Анна Федорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста, из части I («о родившихся»): 10(11) марта 1872г. Александра. Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная ... Показать все
Крещение
11.03.1872 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Восприемницею была: проживающая в сельце Брынькове, г. Рузы мещанина Григория Евфимова жена, Феодосия Дмитриева. Священник Петр Смирнов, дьячек Иван Третьяков.
Смерть
28.11.1875 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от скарлатины | Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви (из части III: «Об умерших») 28(30) ноября 1875 года. «Сельца Хотебцова у крестьянина Михаила Александрова дочь ... Показать все
Похороны
30.11.1875 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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