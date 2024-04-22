Александра Михайлова
Место рождения
Дата рождения10.03.1872 ст.
Дата смерти28.11.1875 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1872 ст.
Отец: Бакашев Михаил Александров
Мать: Анна Федорова
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста, из части I («о родившихся»): 10(11) марта 1872г. Александра. Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная ... Показать все
Крещение
11.03.1872 ст.
Восприемницею была: проживающая в сельце Брынькове, г. Рузы мещанина Григория Евфимова жена, Феодосия Дмитриева. Священник Петр Смирнов, дьячек Иван Третьяков.
Смерть
28.11.1875 ст.
Причина смерти: от скарлатины | Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви (из части III: «Об умерших») 28(30) ноября 1875 года. «Сельца Хотебцова у крестьянина Михаила Александрова дочь ... Показать все
Похороны
30.11.1875 ст.