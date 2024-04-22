Татьяна Львова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1860 ст.
Отец: Лев Спиридонов
Мать: Прасковья Егорова
Бракосочетание
Около 1877 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.05.1878 ст.
Дочь: Агриппина Михайлова
Отец ребёнка: Бакашев Михаил Александров
Запись №21 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татьяна Львова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Отец ребёнка: Бакашев Михаил Александров
Рождение ребёнка
28.05.1885 ст.
Сын: Федор Михайлов
Отец ребёнка: Бакашев Михаил Александров
Запись №13 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татьяна Львова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
31.10.1887 ст.
Дочь: Матрена Михайлова
Отец ребёнка: Бакашев Михаил Александров
Запись №18 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татьяна Львова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
27.07.1892 ст.
Сын: Бокашов Степан Михайлович
Отец ребёнка: Бакашев Михаил Александров
Запись №18 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татиана Львова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
01.01.1900 ст.
Дочь: Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Бакашев Михаил Александров
Запись №1 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татиана Львова; оба они вероисповедания православного
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно