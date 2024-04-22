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Татьяна Львова

Место рождения

Ракитино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.

Отец: Лев Спиридонов

Мать: Прасковья Егорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1877 ст.

Муж: Бакашев Михаил Александров

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.05.1878 ст.

Дочь: Агриппина Михайлова

Отец ребёнка: Бакашев Михаил Александров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №21 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татьяна Львова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Сын: Бакашев Петр Михайлов

Отец ребёнка: Бакашев Михаил Александров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
28.05.1885 ст.

Сын: Федор Михайлов

Отец ребёнка: Бакашев Михаил Александров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №13 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татьяна Львова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
31.10.1887 ст.

Дочь: Матрена Михайлова

Отец ребёнка: Бакашев Михаил Александров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №18 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татьяна Львова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
27.07.1892 ст.

Сын: Бокашов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Бакашев Михаил Александров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №18 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татиана Львова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
01.01.1900 ст.

Дочь: Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Бакашев Михаил Александров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №1 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татиана Львова; оба они вероисповедания православного
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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