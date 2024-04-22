Бокашов (Бакашев) Степан Михайлович
Место рождения
Дата рождения27.07.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
27.07.1892 ст.
Отец: Бакашев Михаил Александров
Мать: Татьяна Львова
Запись №18 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татиана Львова; оба они вероисповедания православного
Крещение
31.07.1892 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же сельца крестьянин Поликарп Михайлов (Бакашев) и того же сельца крестьянская девица Мария Степанова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с псаломщи... Показать все
Рождение ребёнка
11.06.1915 ст.
Дочь: Агриппина Степановна
Мать ребёнка: Макрина Никитична
Запись №10 Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Хотебцова крестьянин Степан Михайлов Бакашов и законная жена его Макрина Никитина; оба православные
Рождение ребёнка
12.07.1926
Мать ребёнка: Бокашова Варвара Дмитриевна
Руза, Рузский, Московская область
Хотебцовский волостной ЗАГС Можайского уезда Запись о рождении №70 от 15 июля 1926 года Фамилия и имя: Бокашов Петр Время рождения: в 1926 году 12 числа Июля месяца Место рождения: Рузская больница ... Показать все
Бракосочетание
22.07.1926
Хотебцовский Волостной ЗАГС Можайского уезда
Сведения о брачующихся Запись №34 от 22 июля 1926 года Он: Степан Михайлович Бокашов Время рождения или возраст: 1892 год 2 Августа, минуло 33 года Она: Мавра Васильевна Грязнова Время рождения или ... Показать все
Бракосочетание
До 1926
Рождение ребёнка
09.11.1927
Сын: Бокашов Владимир Степанович
Мать ребёнка: Бокашова Мавра Васильевна
Хотебцовский Волостной Исполнительный Комитет Запись о рождении от 9 Ноября 1927 года Фамилия и имя: Бокашов Владимир Время рождения: в 1927 году 9 числа Ноября месяца Место рождения: д. Хотебцово П... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макрина Никитична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно