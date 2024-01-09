Макрина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
11.06.1915 ст.
Дочь: Агриппина Степановна
Отец ребёнка: Бокашов Степан Михайлович
Запись №10 Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Хотебцова крестьянин Степан Михайлов Бакашов и законная жена его Макрина Никитина; оба православные
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно