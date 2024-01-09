Макрина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макрина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1915 ст.

Дочь: Агриппина Степановна

Отец ребёнка: Бокашов Степан Михайлович

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №10 Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Хотебцова крестьянин Степан Михайлов Бакашов и законная жена его Макрина Никитина; оба православные
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бокашов Степан Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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