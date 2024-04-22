(Бакашева) Агриппина Степановна
Место рождения
Дата рождения11.06.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.06.1915 ст.
Отец: Бокашов Степан Михайлович
Мать: Макрина Никитична
Запись №10 Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Хотебцова крестьянин Степан Михайлов Бакашов и законная жена его Макрина Никитина; оба православные
Крещение
12.06.1915 ст.
Успенская церковь, Борзецово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: села Борзецова крестьянский сын Иван Иванов Авасентьев и деревни Чурина крестьянская жена Евдокия Федорова Никитина Таинство крещения совершал священник Сергий Сокольский с дьяко... Показать все
Смерть
Неизвестно