Бокашова (Грязнова) Мавра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.07.1926
Хотебцовский Волостной ЗАГС Можайского уезда
Сведения о брачующихся Запись №34 от 22 июля 1926 года Он: Степан Михайлович Бокашов Время рождения или возраст: 1892 год 2 Августа, минуло 33 года Она: Мавра Васильевна Грязнова Время рождения или ... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1927
Сын: Бокашов Владимир Степанович
Отец ребёнка: Бокашов Степан Михайлович
Хотебцово, Рузский, Московская область
Хотебцовский Волостной Исполнительный Комитет Запись о рождении от 9 Ноября 1927 года Фамилия и имя: Бокашов Владимир Время рождения: в 1927 году 9 числа Ноября месяца Место рождения: д. Хотебцово П... Показать все
Смерть
Неизвестно