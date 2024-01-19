Бокашова (Грязнова) Мавра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокашова (Грязнова) Мавра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.07.1926

Муж: Бокашов Степан Михайлович

Хотебцовский Волостной ЗАГС Можайского уезда
Сведения о брачующихся Запись №34 от 22 июля 1926 года Он: Степан Михайлович Бокашов Время рождения или возраст: 1892 год 2 Августа, минуло 33 года Она: Мавра Васильевна Грязнова Время рождения или ... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1927

Сын: Бокашов Владимир Степанович

Отец ребёнка: Бокашов Степан Михайлович

Хотебцово, Рузский, Московская область
Хотебцовский Волостной Исполнительный Комитет Запись о рождении от 9 Ноября 1927 года Фамилия и имя: Бокашов Владимир Время рождения: в 1927 году 9 числа Ноября месяца Место рождения: д. Хотебцово П... Показать все
Смерть
Неизвестно
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