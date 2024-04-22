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Агриппина Михайлова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

18.05.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1878 ст.

Отец: Бакашев Михаил Александров

Мать: Татьяна Львова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №21 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татьяна Львова; оба они вероисповедания православного
Крещение
18.05.1878 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же сельца крестьянский сын Алексей Михайлов и деревни Ракитина крестьянская девица Пелагея Львова Таинство крещения совершал села Мытников священник Онисим Богоявленский
Смерть
Неизвестно
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