Агриппина Михайлова
Место рождения
Дата рождения18.05.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
18.05.1878 ст.
Отец: Бакашев Михаил Александров
Мать: Татьяна Львова
Запись №21 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татьяна Львова; оба они вероисповедания православного
Крещение
18.05.1878 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же сельца крестьянский сын Алексей Михайлов и деревни Ракитина крестьянская девица Пелагея Львова Таинство крещения совершал села Мытников священник Онисим Богоявленский
Смерть
Неизвестно