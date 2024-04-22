(Бакашева) Матрена Михайлова
Место рождения
Дата рождения31.10.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
31.10.1887 ст.
Отец: Бакашев Михаил Александров
Мать: Татьяна Львова
Запись №18 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татьяна Львова; оба они вероисповедания православного
Крещение
01.11.1887 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же сельца крестьянский сын Алексей Михайлов и сельца Хотебцова крестьянская девица Евдокия Егорова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с псаломщиком... Показать все
Смерть
Неизвестно