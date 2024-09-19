Лев Спиридонов
Место рождения
Дата рождения13.02.1823 ст.
Дата смерти10.03.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1823 ст.
Отец: Спиридон Яковлев
Мать: Мария (Марина) Иванова
Крещение
13.02.1823 ст.
Воскресенская Соборная церковь, г. Руза
Бракосочетание
03.11.1844 ст.
Жена: Прасковья Егорова
Воскресенская Соборная, города Рузы, церковь
Запись №29 Государственных имуществ деревни Ракитина крестьянина Спиридона Яковлева сын Лев; православного исповедания, первым браком, 23 года и девица Государственных имуществ деревни Ватулина крест... Показать все
Рождение ребёнка
28.12.1845 ст.
Дочь: Домна Львова
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
17.04.1848 ст.
Дочь: Мавра Львова
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Мария Львова
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
24.03.1850 ст.
Сын: Иван Львов
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
27.07.1852 ст.
Сын: Степан Львов
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
15.08.1855 ст.
Сын: Иван Львов
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
31.12.1858 ст.
Дочь: Бакашова (Рузина) Татьяна Львова
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Запись №1 Рузского уезда Государственных имуществ, деревни Ракитина, крестьянин Лев Спиридонов и законная жена его Параскева Егорова; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Дочь: Наталья Львова
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
27.04.1861 ст.
Дочь: Пелагея Львова
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
24.07.1863 ст.
Дочь: Ефимия Львова
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
19.08.1866 ст.
Дочь: Наталья Львова
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Смерть
10.03.1886 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
12.03.1886 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза