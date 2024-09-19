Лев Спиридонов 13.02.1823 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Лев Спиридонов

Место рождения

Ракитино, Рузский, Московская область

Дата рождения

13.02.1823 ст.

Дата смерти

10.03.1886 ст.

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

Около 1799 г.р.

Жена

Около 1826 г.р.

Дети

1845 г.р.
1848 г.р.
Около 1849 г.р.
1850 г.р.
1852 г.р.
1855 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1823 ст.

Отец: Спиридон Яковлев

Мать: Мария (Марина) Иванова

Ракитино, Рузский, Московская область
Крещение
13.02.1823 ст.
Воскресенская Соборная церковь, г. Руза
Бракосочетание
03.11.1844 ст.

Жена: Прасковья Егорова

Воскресенская Соборная, города Рузы, церковь
Запись №29 Государственных имуществ деревни Ракитина крестьянина Спиридона Яковлева сын Лев; православного исповедания, первым браком, 23 года и девица Государственных имуществ деревни Ватулина крест... Показать все
Рождение ребёнка
28.12.1845 ст.

Дочь: Домна Львова

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
17.04.1848 ст.

Дочь: Мавра Львова

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Мария Львова

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
24.03.1850 ст.

Сын: Иван Львов

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.07.1852 ст.

Сын: Степан Львов

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.08.1855 ст.

Сын: Иван Львов

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
31.12.1858 ст.

Дочь: Бакашова (Рузина) Татьяна Львова

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Запись №1 Рузского уезда Государственных имуществ, деревни Ракитина, крестьянин Лев Спиридонов и законная жена его Параскева Егорова; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Дочь: Наталья Львова

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.04.1861 ст.

Дочь: Пелагея Львова

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
24.07.1863 ст.

Дочь: Ефимия Львова

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
19.08.1866 ст.

Дочь: Наталья Львова

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
10.03.1886 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от старости
Похороны
12.03.1886 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза

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