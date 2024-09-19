Прасковья Егорова Около 1826 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Прасковья Егорова

Место рождения

Ватулино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1826 ст.

Дата смерти

03.02.1873 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

1845 г.р.
1848 г.р.
Около 1849 г.р.
1850 г.р.
1852 г.р.
1855 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ватулино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
03.11.1844 ст.

Муж: Лев Спиридонов

Воскресенская Соборная, города Рузы, церковь
Запись №29 Государственных имуществ деревни Ракитина крестьянина Спиридона Яковлева сын Лев; православного исповедания, первым браком, 23 года и девица Государственных имуществ деревни Ватулина крест... Показать все
Рождение ребёнка
28.12.1845 ст.

Дочь: Домна Львова

Отец ребёнка: Лев Спиридонов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
17.04.1848 ст.

Дочь: Мавра Львова

Отец ребёнка: Лев Спиридонов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Мария Львова

Отец ребёнка: Лев Спиридонов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
24.03.1850 ст.

Сын: Иван Львов

Отец ребёнка: Лев Спиридонов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.07.1852 ст.

Сын: Степан Львов

Отец ребёнка: Лев Спиридонов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.08.1855 ст.

Сын: Иван Львов

Отец ребёнка: Лев Спиридонов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
31.12.1858 ст.

Дочь: Бакашова (Рузина) Татьяна Львова

Отец ребёнка: Лев Спиридонов

Ракитино, Рузский, Московская область
Запись №1 Рузского уезда Государственных имуществ, деревни Ракитина, крестьянин Лев Спиридонов и законная жена его Параскева Егорова; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Дочь: Наталья Львова

Отец ребёнка: Лев Спиридонов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.04.1861 ст.

Дочь: Пелагея Львова

Отец ребёнка: Лев Спиридонов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
24.07.1863 ст.

Дочь: Ефимия Львова

Отец ребёнка: Лев Спиридонов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
19.08.1866 ст.

Дочь: Наталья Львова

Отец ребёнка: Лев Спиридонов

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
03.02.1873 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от оспы
Похороны
05.02.1873 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза

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