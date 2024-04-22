Федор Михайлов
Место рождения
Дата рождения28.05.1885 ст.
Дата смерти09.08.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1885 ст.
Отец: Бакашев Михаил Александров
Мать: Татьяна Львова
Запись №13 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татьяна Львова; оба они вероисповедания православного
Крещение
30.05.1885 ст.
Восприемниками были: того же сельца крестьянский сын Филимон Матвеев и деревни Рубцева крестьянская девица Надежда Иванова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Иоаннов Смирнов с дьячк... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.08.1885 ст.
Причина смерти: от колик
Похороны
11.08.1885 ст.