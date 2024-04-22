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Федор Михайлов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

28.05.1885 ст.

Дата смерти

09.08.1885 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1885 ст.

Отец: Бакашев Михаил Александров

Мать: Татьяна Львова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №13 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татьяна Львова; оба они вероисповедания православного
Крещение
30.05.1885 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Восприемниками были: того же сельца крестьянский сын Филимон Матвеев и деревни Рубцева крестьянская девица Надежда Иванова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Иоаннов Смирнов с дьячк... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
09.08.1885 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от колик
Похороны
11.08.1885 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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